Ситуация с обеспеченностью оружием и боевой техникой в США настолько серьезна, что Вашингтон может вновь остановить поставки военной помощи Киеву. Такие предположения выдвигают американские журналисты.

Как пишет The American Conservative, "последние головокружительные скачки в вопросе помощи Украине упускают из виду важный момент: пауза, пусть даже временная, в какой-то момент была неизбежна".

Издание напоминает, что американская армия и ОПК "сильно перегружены и одновременно обременены многочисленными очагами напряженности в разных регионах". Учитывая этот фактор, нельзя не допустить вероятность повторения ситуации с паузой военных поставок Украине.

Ранее в Кремле заявили, что Россия исходит из того, что поставки вооружений и военной техники из США на Украину продолжались и продолжаются. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что из Вашингтона "было много слов сказано о дороговизне и так далее", а "теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы".

В центре внимания западных СМИ также оказались заявления Дональда Трампа о возобновлении поставок американского оружия киевскому режиму. Журналисты отмечают смену тона в адрес Москвы. Версии происходящего варьируются от возвращения к методам Джо Байдена до рассогласованности действий внутри администрации Трампа.