Наталья Сергунина: В Москве впервые пройдет международный конкурс композиторов

В Москве стартовал прием заявок на международный конкурс композиторов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, такой конкурс в столице проводится впервые.

"Его посвятят 85-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Работы могут присылать как известные, так и начинающие композиторы из России и других стран", - рассказала Наталья Сергунина.

Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, победители конкурса получат денежные премии и возможность записать свою композицию.

"В конкурсе будет две номинации: "Крупная форма" — произведения для академического большого хора и симфонического оркестра, а также "Малая форма" — музыка для смешанного академического хора а капелла. В каждой категории определят лауреатов первой, второй и третьей степени", - говорится в сообщении.

Регистрация открыта до 20 июня следующего года. Подробности размещены на сайте проекта.