"Эгоистичный сопляк с липучей женой": в Британии разгадали, почему Гарри так отчаянно захотел вернуться в королевскую семью

Принц Гарри ищет способ примириться с отцом и братом. Герцог и герцогиня Сассекские задумались о возвращении в Британию. "Запасной" принц сделал первый шаг навстречу Карлу III и позвал его на "Игры Непокоренных", поставив тем самым в неудобное положение. Игры пройдут в Британии, и если король не появится на них, то это будет расценено, как неуважение к ветеранам. А если все же монарх придет, то Гарри получит сигнал о том, что его простили.

Обозреватель Daily Mail Сара Вайн обратила внимание, что с тех пор как Гарри и Меган уехали, чтобы начать новую жизнь в Калифорнии, принц показал всему миру, что он глубоко несчастен. "Он набрасывался как раненый зверь на тех, кто заботился о нем больше всего. Его мстительные обвинения омрачили последние годы жизни его бабушки", — отметила журналист.

Идеальная жизнь рядом с женой и детьми в прекрасном новом доме с цветочными композициями и фруктовыми тарелками, не принесла Гарри того удовлетворения или свободы, о которых он мечтал. "Это потому что, как известно любому дураку, от себя не убежишь. Никакое количество солнечного света или меда не сможет сделать человека счастливым, если его сердце по-прежнему наполнено яростью", — пишет Сара.

Гарри вдруг одумался и рвется назад в семью, потому что осознал, что если лишить его королевского статуса, то он станет никем. Обычный мужчина средних лет с довольно прилипчивой женой, пристрастиями к дорогим вещам и без особый умений. "Эгоистичный сопляк", — обозвал Вайн сына короля.

С одной стороны, возвращение герцога Сассекского в семью — хорошая новость. Здоровье короля оставляет желать лучшего, да и моложе он не становится. Карл III встречался со своей младшей внучкой Лилибет всего один раз, и ни один из детей Гарри не проводил время со своими английскими кузенами.

"Но если подумать, то радоваться нечему. За последние несколько лет Гарри показал себя не только непостоянным, но и ненадежным человеком. Итак, вы должны спросить себя: каковы его истинные мотивы здесь? Он не особо выделялся как "гражданский человек". Каждый проект, за который он брался, основывался на его титулах, и это потому что единственное, что у него есть, — это статус члена британской королевской семьи", — убеждена обозреватель Daily Mail.

Скорей всего принцу Гарри просто необходимо, чтобы о нем вновь говорили как об одном из представителей монаршей семьи. Самый быстрый и простой способ напомнить миру об этой выгодной связи — стать ближе к Карлу III.

"В конце концов, принц Гарри выиграет от сближения больше, чем его отец", — считает Вайн.

Более того, король, приняв обратно младшего сына, навредит старшему. Пока герцог Сассекский наслаждался жизнью в Америке и раздавал порочащие его родственников интервью, принц Уильям и Кейт Миддлтон стойко приняли удар. Меган обвиняла Кэтрин в ужаснейших вещах, пустила слух о разводе пары. И не понесла за это ответственность.

"Король не может просто позволить Гарри вернуться в лоно семьи, не признав, насколько разрушительным и ранящим было его поведение по отношению к брату и его жене. Принц не может просто вернуться, как ни в чем не бывало. Ему придется вернуть любовь и уважение, которые он так беспечно растратил. Теперь вопрос в том, готов ли он на все это пойти, или это просто Гарри снова взялся за свои старые штучки", — заключила Сара Вайн.