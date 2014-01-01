Иноагента Акунина* заочно приговорили к 14 годам заключения

Писатель Борис Акунин* приговорен заочно к 14 годам лишения свободы. В соответствии с приговором, первые четыре года заключения осужденный должен отбыть в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Вердикт вынес Второй Западный окружной военный суд.

Настоящее имя Акунина* - Григорий Чхартишвили**. Писатель признан в России иноагентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов. Суд признал его виновным в публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности. Также Акунин уклонялся от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.

Писатель с 2014 года проживает за пределами России. Вину он не признает. Защита намерена обжаловать приговор, передает ТАСС.

*Лицо, исполняющее функции иноагента

** Внесен в список террористов и экстремистов