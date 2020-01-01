Известная певица вступилась за Ефремова и раскрыла, как он получит прощение народа

Михаил Ефремов вышел из белгородской колонии в начале апреля. Артист сразу же поехал домой в Москву. Ходили слухи, что для звезды сериала "Граница. Таежный роман" готовят уникальное предложение о съемках с баснословным гонораром.

Но оказалось, что сам артист отказался от участия в кинопроектах. Сейчас его это не интересует. Зато Михаил Олегович согласился на работу в театре. Совсем скоро москвичи смогут увидеть артиста на сцене "Мастерской "12" Никиты Михалкова". Ефремов сыграет главную роль в спектакле "Без свидетелей".

Любовь Успенская уверена, что актера ждет успех. Певица вступилась за Михаила Олеговича, которого одолели хейтеры. Исполнительница хита "Кабриолет" назвала Ефремова великим актером.

Певица в интервью Надежде Стрелец рассказала, как артист сможет получить прощение народа. По мнению Успенской, Ефремов восстановит свое доброе имя на сцене.

"У него сейчас есть единственный шанс. Выйти в спектакле и сыграть так, чтобы замороженные сердца растаяли, чтобы люди плакали и забыли все. И понимали, что перед ними великий актер стоит. Только таким путем можно себя очистить и оправдать", — заявила Любовь Залмановна.

Напомним, Михаил Ефремов в 2020 году стал виновником смертельного ДТП. На своем внедорожнике он протаранил машину курьера. Актер был пьян. Суд приговорил звезду кино к семи с половиной годам лишения свободы.