Писториус заявил о готовности вермахта убивать русских солдат

Глава минобороны ФРГ выступил с очередным агрессивным заявлением в адрес России. По словам Бориса Писториуса, немецкие войска будут готовы убивать российских солдат, если Россия нападет на страны НАТО.

Говорить о мире и разрядке на равных условиях можно только с позиции силы, приводит слова Писториуса Financial Times. Немецкий министр подчеркнул: речь, якобы, не идет о запугивании: Германия просто демонстрирует готовность защищаться.

Берлин ранее отказался поставлять Киеву ракеты Taurus, несмотря на просьбы украинских властей. Писториус заявил, что у Германии осталось всего шесть систем Patriot.