Юрия Мороза похоронят рядом с трагически погибшей в 40 лет женой

Режиссер Юрий Мороз скончался 14 июля на 69-м году жизни. Последние два года он боролся с раком и тщательно скрывал свой диагноз.

О смерти кинодеятеля высказались его вдова Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз. На своих страницах в соцсети они разместили одинаковый пост.

"Дорогие друзья! Как вы уже знаете, сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе", — написали близкие режиссера.

Также из поста стало известно, где и когда похоронят Мороза. Гражданская панихида состоится 16 июля в Большом Траурном зале ЦКБ 1, а отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.

Семья отметила, что в траурной церемонии будут участвовать только родные и близкие, посторонних попросили воздержаться от посещения похорон. "Надеемся на вашу деликатность и понимание", — отмечается в сообщении.

Последний приют Юрий Мороз обретет на Ваганьковском кладбище рядом с погибшей 25 лет назад Мариной Левтовой. Актриса скончалась в 40 лет после трагического инцидента. Она каталась с семьей и друзьями на снегоходах. Левтова вместе с дочерью Дарьей сидела на снегоходе, которым управлял бизнесмен Михаил Рудяк. В какой-то момент они въехали в глубокий овраг, снегоход перевернулся. Марина закрыла собой дочь и погибла. Дарья же получила небольшие переломы. Рудяк полгода пролежал в коме, восстановился, но через семь лет впал в кому и умер от осложнений, вызванных этой травмой.