В Конгрессе США отказались поставлять оружие Украине

Граждан США в первую очередь интересуют внутренние проблемы страны. Они не хотят поставлять или продавать оружие Украине, заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

По словам Грин, у американцев множество собственных проблем, которые необходимо решать. Граждан США беспокоят, в частности, цены на жилье и страхование. Они стали чрезвычайно высокими и недоступными для многих молодых людей и среднего класса, пишет политик в соцсети X.

Конгрессвумен отреагировала на решение президента США. Как стало известно, Дональд Трамп рассматривает возможность поставок Украине ракет JASSM. Это вооружение способно поражать цели в глубине территории России.