Критикующая Россию Лайма Вайкуле села в лужу: даже Пугачева не помогла

Лайма Вайкуле в конце июля проведет музыкальный фестиваль в Юрмале. Артистка обещает, что будет фееричное зрелище, приедут все певцы-иноагенты.

Но зрители не спешат покупать билеты, до фестиваля осталась пара недель, а зал полупустой. Цены на билеты при этом явно завышены, начинаются от пяти тысяч рублей. За эти деньги Лайма Вайкуле обещает показать Аллу Пугачеву, вот только исполнительница хита "Пикадилли" уже не раз обманывала народ, заявляя, что Примадонна будет участвовать в фестивале, а на деле оказывалось, что Алла Борисовна просто сидела в зале.

Что бы хоть как-то спасти ситуацию, Вайкуле выпустила пригласительные. Кто-то получает их бесплатно, являясь полезным для мероприятия человеком, а кому-то приходится платить, но гораздо меньше, чем официально через кассу, так как с пригласительных не отчисляются налоги, пишет "Абзац".

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко объявил, что Лайма Вайкуле села в лужу со своим фестивалем. Заработать на нем в этом году точно не получится. И дело не только в составе артистов, но и в том, что формат мероприятия не меняется год от года и давно устарел.