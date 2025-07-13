Математики из России первыми в мире решили "задачу пятидесятилетия"

"Задача пятидесятилетия" решена. Успеха первыми в мире достигли математики из Нижнего Новгорода Иван Ремизов и Олег Галкин.

Теорема американского математика Пола Чернова была предложена в 1968 году. Представителям Высшей школы экономики удалось вычислить, насколько быстро приближенные значения сойдутся к точному результату.

В отчете россиян сказано, что созданная ими теорема усиливает теорему Чернова. Ученые подчеркивают, что решение в будущем может применяться, в частности, в квантовой механике, теории управления и транспортных задачах, пишет MK.RU.