Путин провел совещание по социальным вопросам

Тот случай, когда 1 плюс 1 - должно быть равно трем. А лучше 4-м или пяти. Уравнение, которое придется решать федеральному правительству в ближайшие годы непростое - как повысить демографию? Благодаря программам, которые уже работают, есть серьезные и позитивные изменения, докладывает Владимиру Путину вице-премьер Татьяна Голикова. Желание иметь больше детей у людей есть - в тренде снова многодетность. И это уже плюс. Но есть одно "Но".

"Мы с вами хорошо помним, наверное, известную песню с советских времен: когда девочки пришли на танцы и некоторые стоят в сторонке, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят. Статистика у нас как раз поменялась? У нас как раз не хватает женщин", - сказал Путин. "У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот", - рассказала Голикова.

Проблема с мальчиками связана с двумя демографическими волнами. Одна - периода Великой Отечественной, другая - из 90-х годов. Количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, сократилась. Поэтому арсенал мер поддержки ориентируют на многодетную семью.

"С 1 сентября 25 года молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособия по беременности и родам будет платиться не от стипендии - размер которой не очень большой - 2-5 тысяч рублей - а он будет платиться в зависимости от прожиточного минимума. Теперь пособие по беременности и родам будет составлять порядка 90 тысяч рублей. Кроме того, раньше мы в стаж засчитывали 1,5 года на 4 ребенка - теперь это ограничение 6-летнее снято. Сколько детей, столько и будет засчитываться в стаж", - рассказала Голикова.

Не стоит и забывать и о маткапитале. Процедуру получения сертификата заметно упростили. Как и его использование. А с начала следующего года стартует семейная налоговая выплата. Это возврат части НДФЛ для семей, которые воспитывают двух и более детей. То есть вместо 13 процентов по факту заплатят всего 6.

Пришло время переоснащения перинатальных центров - докладывает глава Минздрава. По программе 142 таких клиники получат новейшее оборудование. Михаил Мурашко отмечает - за 5 лет более чем на 16 процентов сократились показатели детской смертности. И достигли минимума. Особую роль в этом сыграли бесплатные неонатальные скрининги. Которые, если требуется, позволяют начать лечение до рождения ребенка. И избежать патологий в будущем. Этот подход уже пытаются перенять и зарубежные коллеги. Как и использование искусственного интеллекта.

"Достаточно быстро действительно развивается цифровизация в здравоохранении, 900 миллионов медицинских документов можно уже получить в электронном виде. Это хорошо. У нас большая программа по борьбе со злокачественными образованиями, новообразованиями, и она реализуется, я вижу это. Действительно, работа идет активно", - отметил Путин.

Татьяна Голикова рассказала о мерах поддержке при трудоустройстве участников СВО, в том числе получивших ограничения по здоровью. Предусмотрены субсидии работодателем. Большое внимание - и профориентация молодежи.

Количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем рабочим профессиям, растет, отметил президент. А это показатель того, что государство находится на правильном пути.