О том, что Юлия Свириденко - нынешний министр экономики Украины - станет новым премьер-министром страны, инсайдеры говорили весь последний месяц. Теперь об этом заявил Зеленский.

Любопытная деталь - согласно конституции Украины, кандидатуру премьера должна выдвинуть правящая коалиция, а не Зеленский. Да и во время военного положения нельзя отправлять в отставку правительство. Киевский режим уже совсем не старается действовать легитимно. Главное решить конкретные задачи - и не важно, что в обход процедур. Вот и Свириденко - ещё более лояльный администратор под внешние ожидания. Именно она подписывала знаменитую "ресурсную сделку" с США. И судя по тону материалов в американских газетах, Зеленского прижало так, что он ещё активнее начал закладывать Украину в обмен на личную безопасность.

Нынешнего премьера Шмыгаля могут назначить новым министром обороны. А старого - Рустама Умерова - отправят послом в США. Но самое важное это то, кого в правительстве не будет. В новой структуре кабинета ликвидируют Министерство национального единства, возглавляемое Алексеем Чернышовым. Против которого расследуется дело о коррупции, инициированное американцами.

Чернышов и Зеленский дружат семьями. Украинские журналисты утверждают, что их жены вместе отдыхают по заграницам. И огромное количество финансовых коррупционных схем проходили через Чернышова. Национальное антикоррупционное бюро Украины - орган, подконтрольный американцам. Они прижали человека Зеленского. Впрочем, и внутри киевского режима, очевидно, нашлись недоброжелатели, которые хотели бы Чернышова убрать. В их числе, по мнению аналитиков, глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Но будучи "министром по возвращению украинцев", Чернышов смог сбежать из страны. Правда, потом вернулся. И украинский суд, несмотря на тяжесть обвинений, его не арестовал, а освободил под залог.

"Многие из окружения Зеленского говорили, что он против того, чтобы было кумовство во власти. И он не будет назначать друзей. Ну и вот вам история, когда друг оказался во власти на высоких постах, у Чернышова вообще были премьерские амбиции. Сейчас в правительстве пройдут отставки, кого-то заменят, кого-то поменяют местами, и в этом массиве новостей - они надеются, что кейс Чернышова будет забыт", - отметил Михаил Ткач, журналист-расследователь.

На Украине мало кто верит, что Чернышова - а ему грозит 12 лет - действительно посадят. Хотя если вспомнить, Зеленский обещал коррупционеров сажать. По всей Украине перед выборами висели агитационные билборды. Впрочем, и мир он тоже обещал. А в итоге - самые большие деньги его окружение зарабатывает именно на войне в последние три года. И ещё одна деталь - у нынешнего кандидата на должность премьера Юлии Свириденко есть родной брат, который попадает под мобилизацию. Но он уехал жить в Лондон.