Мишустин сообщил о поддержке туристической индустрии

15 миллиардов рублей в ближайшие три года правительство направит на развитие туристической индустрии. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Финансирование получат 55 субъектов - в том числе новые регионы, где появится ещё более 10 тысяч рабочих мест. Средства пойдут на расширение номерного фонда - в частности, на создание глэмпингов - быстровозводимых модульных отелей на природе.
Ещё одна тема - развитие регионов на Дальнем Востоке. На модернизацию инфраструктуры и поддержку программы "Дальневосточный квартал" будет направлено 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, некоторым регионам спишут задолженность по бюджетным кредитам.
"Можно списать на две трети такой долг, если высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты. Представители Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны также смогут направить финансы на выполнение мастер-планов своих городов в соответствии с поручением главы государства", - сообщил Мишустин.