Мишустин сообщил о поддержке туристической индустрии

15 миллиардов рублей в ближайшие три года правительство направит на развитие туристической индустрии. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Финансирование получат 55 субъектов - в том числе новые регионы, где появится ещё более 10 тысяч рабочих мест. Средства пойдут на расширение номерного фонда - в частности, на создание глэмпингов - быстровозводимых модульных отелей на природе.

Ещё одна тема - развитие регионов на Дальнем Востоке. На модернизацию инфраструктуры и поддержку программы "Дальневосточный квартал" будет направлено 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, некоторым регионам спишут задолженность по бюджетным кредитам.