Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Вы почувствуете себя как дома, даже если будете находиться в другом месте. Атмосфера будет располагать к разговорам по душам и заботе о близких.

Тельцы

Если есть что-то важное, что вы давно хотели обсудить — сделайте это. День хорош для общения и переписок с теми, кто уже давно ждет от вас весточки.

Близнецы

Финансовые дела обретут четкость. День благоприятен и для планирования бюджета, и для красивых покупок — особенно если это что-то для души.

Раки

День, наполненный мягкой энергией – особенно удачный для вас. Солнце в Раке в трине с Луной. А значит, всё будет складываться плавно, почти само собой.

Львы

Пора отпустить лишнее, услышать себя и свои потребности. Возможно, сегодня вы получите совет о том, как быть с ситуацией, которая вас так тревожит.

Девы

Социальная жизнь бьет ключом – вам, как никогда, легко общаться. Если надо написать важный пост, дерзайте – сегодня он получит хороший отклик.

Весы

Звезды советуют заняться делами, которые требуют настойчивого подхода. Вам удастся договориться с нужными людьми, продвинуться к своей цели.

Скорпионы

Вас потянет за горизонт — в прямом или переносном смысле. Это идеальный день для новых знаний, сбора чемодана в отпуск или вдохновляющей прогулки.

Стрельцы

Общие деньги, кредиты, пособия, семейный бюджет — всё это потребует решений. Но беспокоиться не придется: вы будете знать, как действовать.

Козероги

Личное взаимодействие сегодня имеет особую силу. Если вам нужно решить какой-то вопрос с человеком – обязательно поговорите. И всё наладится.

Водолеи

Один из самых продуктивных дней недели, особенно если сразу настроиться на деловую волну. Всё будет получаться легко. И вы даже не устанете.

Рыбы

Всё, что касается внешнего вида, творчества, отношений с детьми — будет наполнять вас радостью. Выделите время на себя и всё то, что вы любите.