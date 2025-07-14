Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит против России "очень жесткие пошлины", которые вступят в силу, если в течение 50 дней не получится достичь сделки по Украине. Ставка пошлин, по словам главы Белого дома, составит порядка 100%.

Трамп отметил, что введение вторичных пошлин не потребует одобрения Конгресса США. По словам американского лидера, у киевских властей не было ни единого шанса без помощи США. Трамп считает, что Москва и Киев пойдут на сделку до введения новых санкций.

Трамп также рассказал, что часто разговаривает с Владимиром Путиным, эти беседы "всегда очень приятны", передает РИА Новости.

На Западе отмечают, что Путин демонстрирует привычное хладнокровие и не реагирует на истерики Трампа.