Трамп рассчитывает на скорые поставки Patriot Украине союзниками

В ближайшие дни союзники Вашингтона выделят Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. На это рассчитывает президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, комплексы Patriot есть у пары стран. Эти государства быстро, в ближайшее время, передадут системы Киеву. Речь идет о поставках Украине как самих ЗРК, так и ракет к ним, пояснил президент США.

В дальнейшем Вашингтон будет готов отправить союзникам новые ЗРК. Они восполнят арсеналы союзников взамен переданных Украине, отметил Трамп, общаясь с журналистами в Белом Доме, передает "Интерфакс".