Трамп высказался о реакции США на эскалацию украинского конфликта

Президент США настроен на урегулирование украинского конфликта. Дональду Трампу задали вопрос о реакции Вашингтона на возможную эскалацию Россией ситуации на Украине.

От прямого ответа на поставленный вопрос американский лидер уклонился. Трамп попросил журналистов не задавать ему таких вопросов, передает Reuters – так как он настроен только на урегулирование конфликта на Украине.

Президент США ранее назвал приятными разговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Однако пожаловался, что после разговоров Россия все равно наносит удары по целям на Украине. Трамп пригрозил ввести тарифы в 100% против России и ее торговых партнеров.