Делягин об ультиматуме Трампа: "Гора родила мышь, хорошо, что не таракана!"

Президент США Дональд Трамп введёт против России и её партнёров 100-процентные пошлины, если Москва не предпримет шагов к разрешению конфликта на Украине. Но введёт он их через 50 дней, а может быть, не введёт вовсе. К этому, по сути, сводится обещанное заявление главы Белого Дома, в котором многие ожидали услышать некий жёсткий ультиматум России. Самой красноречивой реакцией на то, что сказал Трамп, стал ход торгов на Московской бирже. Сразу после выступления американского президента российские бумаги стали расти в цене.

Заявления Трампа с ведущим программы "Событий. 25-й час" обсудил Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике.

— Последние времена настали. Трамп очень недоволен Россией. Все ждали понедельника, когда же Трамп скажет, чем он будет грозить Путину. И вот Трамп не то что грозит, а ставит ультиматум, как его назвали: если в течение 50 дней не будет сделки, но извините, а какие параметры этой сделки?

— Те инвестиции, которые уже на Украину сделаны американцами, остаются американскими. А всю остальное мы забираем. Мне кажется, это идеальное соглашение. Все реальные участники процесса должны быть просто в восторге. Это во-первых. Во-вторых, как я сказал четверть века назад по другому поводу: "Гора родила мышь, хорошо, что не таракана!" Последние дни, после анонса, все обсуждали, что же сделает Трамп. Пошлины 500% против нас и наших торговых партнеров. Квотирование экспорта нефти. Вторичное ограничение в финансовом секторе с расчетами. Поставка дальнобойного оружия на Украину. И вот вы знаете, мастерство политики: проиграли все.

— Хорошо, в практической плоскости, может быть, Трамп имеет в виду то же самое, о чем говорите вы? Или вот как он себе представляет, если в течение 50 дней, ну простите, Россия что, сама с собой будет договариваться по Украине? Для танго нужны двое.

— Это слишком сложно. "Вы там как-нибудь станцуйте, если мне понравится, то я что-нибудь скажу еще". Вообще за эти 50 дней Трамп может забыть все. Потому что он несколько раз анонсировал сделку с Индией буквально послезавтра. Но, правда, Индия об этом ничего не знала, и так и не узнала. И никто не узнал, потому что сделка так и не состоялась. Поэтому на Трампа просто перестают обращать внимание.

— И все-таки, означает ли это, что Америка каким-то образом будет давить на Киев? Оружие им подкинут?

— Америка подкинет Киеву оружие. Америка заставит сменить состав руководителей. Проанглийские, просороссовские люди уйдут. И придет некоторое количество людей, которые более комфортны для Трампа. Но в отношении Украины, действительно, американцы изобрели идеальное. С одной стороны ПВО. Как господин Келлог приехал, стало ясно, что это идеальная помощь. А с другой стороны, идеальный способ обновления администрации Трампа, когда ненужных членов администрации… Зачем их увольнять? Просто отправляйте на Украину, размещайте в критически значимых точках и – вуаля – через короткое время уже можно будет назначать следующих.

— По-моему, главное, чего добился Трамп, что Европа будет за свой счет снабжать американским оружием Киев. Вот это, наверное, была его ключевая цель.

— Европейцы с радостью заплатили взятку Трампу. И Америке в целом в его лице. И в этом отношении все довольны. Но дальше будут возникать проблемы с качеством, с ценами, со своевременностью оплаты, со своевременностью поставок. И Трамп, конечно, будет драть Европу, как Сидорову козу, потому что с нас-то деньги он получить не может. А с Европы может. Поэтому здесь главная дойная корова - это Европа.

— И все-таки вернемся к этим стопроцентным пошлинам, которые посулил Трамп. У России Америка покупает не так много чего. Ну, уран. Хорошо. Стопроцентные пошлины против наших торговых партнеров. Как мы себе это представляем? Китай, Индия. Они встанут на колени перед Трампом?

— Я думаю, что Трамп вспомнил Михаила Сергеевича Горбачёва: "Перестройку начни с себя". Соединённые Штаты Америки совершенно незначимый торговый партнёр России, но тоже торговый партнёр. Вот с них он, скорее всего, и начнёт. Ну а если серьёзно, то есть торговые партнёры, которые Трампу не нравятся, на которых он может напасть. На Китай, на Индию не может. А на какую-нибудь там, не знаю, Македонию, почему бы нет?

— Если я правильно вас понимаю, никакой практической ценности этот ультиматум вообще не имеет?

— Трамп заставил всех говорить о себе. Заставил всех о себе говорить комплиментарно, обратите внимание. Даже мы посмеялись, но, в общем, с удовольствием посмеялись. И при этом он через 50 дней может вернуться к этой теме, если будет нужно. Если будет не нужно, то забудет.

— Да, это мастер разворотов на ходу. Но европейцы все-таки могут считать, что свои грехи перед Трампом они отмолили, они будут закупать американское оружие, платить ему деньги.

— Очень наивная иллюзия. Во-первых, они не все выполнят 5% ВВП, Трамп будет требовать 5% ВВП, а дальше он будет требовать больше, больше и больше. У многих европейцев до сих пор две почки. Это недоработка.