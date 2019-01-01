18-летняя Вера Алдонина изменилась до неузнаваемости и стала копией Юли Началовой: просто одно лицо

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года, ей было 38 лет. Исполнительница хита "Герой не моего романа" страдала от подагры и красной волчанки. Причиной смерти артистки стало заражение крови. На тот момент ее дочери было 12 лет.

Вера Алдонина стойко перенесла потерю. Девочка не захотела переезжать к отцу и осталась жить с бабушкой и дедушкой. За шесть лет без мамы Верочка, как всегда ласково называла ее Началова, окончила школу с золотой медалью и поступила на актерский факультет во ВГИК.

Наследница певицы учится в мастерской Александра Михайлова. Евгений Алдонин, отец Веры, в одном из интервью рассказал, что девушка ушла с головой в учебу, у нее очень сложный график. Однако дочь Юли Началовой находит время, чтобы иногда появляться на сцене и исполнять мамины песни. Это особо трогает народ, ведь голоса у родственниц очень похожи.

А на днях Вера сменила имидж и удивила поклонников. Поначалу люди даже не поняли, что Алдонина опубликовала в соцсети свое фото, народ подумал, что это архивный снимок Юли. На фото Вера предстала со светлыми волосами, которые струились по ее плечам крупными волнами. Это сделало девушку поразительно похожей на покойную маму.