Несколько россиян пострадали от ночных атак украинских БПЛА

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сорвала еще несколько десятков попыток Киева ударить по территории нашей страны при помощи беспилотников. Об этом рассказали утром вторника, 15 июля, в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, за ночь дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом 32 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 12 дронов — над Воронежской областью, шесть — над Черным морем, три — над Липецкой областью, по одному — над Ростовской и Курской областями.

Однако не обошлось без пострадавших. Два беспилотника упали в Липецкой области, один — на территории промышленной зоны Ельца. Как рассказал глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале, пострадал один человек, но угрозы жизни нет.

Несколько человек получили ранения при атаке украинских дронов в Воронеже. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подчеркнул в своем Telegram-канале, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь — в частности, с ранением плеча госпитализирована женщина.