Трамп пообещал усилить давление на Киев

Киев может неожиданно осмелеть в случае реализации договоренностей о поставке ему вооружений за счет стран Европы. Если украинская сторона не захочет стремиться к урегулированию конфликта, вашингтонская администрация усилит давление на Киев, заявил президент США Дональд Трамп.

На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп подчеркнул, что намерен добиваться от Киева шагов, необходимых для урегулирования конфликта на Украине. В Вашингтоне хотят убедиться в том, что Украина делает то, что должна, заявил хозяин Овального кабинета.

Ранее стало известно о договоренностях США и НАТО по поставкам американских вооружений Украине за счет европейских стран. Москва и Киев в итоге сделают шаги, необходимые для разрешения конфликта на Украине, приводит слова американского лидера Reuters.