Наша армия продолжает наносить удары высокоточным оружием исключительно по военным объектам ВСУ на территории Украины. Приходят сообщения о взрывах в Кривом Роге, Николаеве, Кировограде.

Тем временем, российские подразделения в зоне спецоперации взяли под контроль ещё два населённых пункта - посёлок Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области.

В зоне ответственности группировки "Север" экипаж вертолёта КА-52М нанёс удар ракетами по разведанным целям противника. "Аллигатор" поразил живую силу неприятеля в лесистой местности. По докладам авианаводчика, враг был полностью уничтожен.

А это уже работа расчётов разведывательных дронов "Суперкам" группировки "Запад". Наши "птички" выследили технику боевиков, которая направлялась на замаскированные укреплённые позиции. Координаты были немедленно переданы артиллеристам. "Суперкам" навёл на цель и контролировал её поражение. После выполнения задачи беспилотник мягко приземлился в заданном районе.

Ещё один успех операторов FPV-дронов в районе Константиновки в ДНР. Там уничтожена станция радиоэлектронной борьбы производства США.

И новые подробности освобождения посёлка Малиновка в Запорожской области от Минобороны. Активную огневую поддержку штурмовикам пятой гвардейской армии группировки "Восток" оказали артиллерия и БПЛА.

Тем временем, подразделения 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки "Север" продолжают создание безопасной зоны, отодвигая противника от нашей границы. На кадрах - артиллерийские расчёты в Сумской области не дают врагу подвезти ресурсы и личный состав на передовую. Морпехи контролируют ключевые транспортные артерии, которые неприятель использует для снабжения. Боевую технику и живую силу ВСУ наши подразделения уничтожают как на марше, так и в укрытии.