Герои СВО: лейтенант Яковлев вывел машину с боеприпасами из-под огня

Лейтенант Сергей Яковлев руководил доставкой боеприпасов на линию соприкосновения, когда враг начал обстрел нашей колонны. Один из снарядов попал в машину Яковлева, водитель получил контузию. Сергей смог вывести технику с грузом из зоны поражения и обеспечил своевременный подвоз боекомплекта на передовую.

Рядовой Дмитрий Кодолов, буксируя гаубицу Д-30 на огневые позиции, был атакован беспилотником ВСУ. Умело маневрируя, Дмитрий сумел уйти от прямого попадания дрона. Получив осколочные ранения, Кодолов продолжил движение и оперативно доставил орудие нашим артиллеристам.