Германия в последнее время становится все более опасной. Заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности убивать русских солдат сложно понять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, трудно поверить, что такое может заявить министр обороны Германии. Но, увы, это так, добавил представитель Кремля.

Писториус заявил в интервью Financial Times, что немецкая армия готова убивать российских солдат, если Россия нападет на страны НАТО. Немецкий министр при этом утверждал, что не пытается кого-либо запугать. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что политики на Западе постоянно запугивают свое население мнимой российской угрозой. Их цель - отвлечь внимание народа от внутренних проблем, передает РИА Новости.