Спивающаяся Камилла Паркер-Боулз нашла утешение в малыше: взяла из приюта и принесла во дворец

Королеву Камиллу поймали за непристойным занятием. Жена Карла III пристрастилась к алкоголю и все больше времени проводит со стаканом в руке.

Информация об этом появилась в западных СМИ. Журналисты утверждают, что Паркер-Боулз спивается из-за навалившихся на нее проблем. Ее давняя мечта о правлении рядом с любимым мужем превратилась в настоящий кошмар. Да к тому же совсем недавно умерла любимая собачка Камиллы Бет.

Поговаривают, что Камилла напивается во дворце и рыдает. Однажды это увидел принц Уильям. Он тут же доложил отцу. Но король ничем не может помочь любимой.

Похоже, королева сама придумала, как себя спасти. Камилла стала чаще посещать приют для животных, который курирует. Несколько месяцев назад она взяла оттуда малыша — метиса джек-рассел-терьера. Собачку назвали Молли, она живет во дворце, но долгое время не удостаивалась внимания хозяйки.

После очередного похода в приют Баркер-Боулз сняли с Молли на руках. Королева наконец-таки искренне улыбалась и выглядела прекрасно. Похоже, малыш нашел путь к сердцу хозяйки и залечил ее рану.

Моли — третья собака, которую Камилла взяла из приюта, ранее она спасла джек-рассел-терьеров Бет и Блюбелл, но Бет, к сожалению, умерла в прошлом году.