Зеленский решил назначить Шмыгаля министром обороны

Опыт Дениса Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины, считает Владимир Зеленский. Украинский лидер предложил премьер-министра на пост главы минобороны страны. Правительство Украины предложено возглавить министру экономики Юлии Свириденко.

О "колоссальном опыте" Дениса Шмыгаля Зеленский заявил в Telegram. Он рассчитывает, что новую конфигурацию кабмина поддержат депутаты Рады.

Ранее стало известно, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова. Последний, в свою очередь, может стать послом Украины в США. Предполагается, что перестановки могут усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, эти шаги должны отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте.