Юрий Антонов назвал точный размер своей пенсии: большинству россиян о таком остается только мечтать

Народный артист Юрий России Юрий Антонов не скрывает свои доходы. Он рассказал, на что живет последние годы.

Заговорить о финансах певца вынудили сплетники. Дело в том, что на фестивале "Славянский базар" в Витебске ведущий Владимир Березин назвал Антонова "самым богатым артистом России". Такое звание удивило музыканта.

Антонов честно признался, что получает неплохую пенсию. Государство выплачивает исполнителю хита "Белый теплоход" 60 тысяч рублей, сам певец назвал эту цифру "стандартной", хотя большинству россиян о такой пенсии остается только мечтать. Кроме того, Антонов получает отчисления от авторских прав, очень редко у него бывают частные концерты.

"Моя пенсия абсолютно стандартна – 60 000 рублей. Дополнительный доход приходит только с авторских прав и редких заказных мероприятий. Как раз хватает только на жизнь, животных и угостить хорошим шампанским красивую девушку", — рассказал певец "Абзацу".

Между тем, известно, что Антонов живет в огромном доме в поселке Грибово. Участок артиста занимает несколько гектар. Несмотря на возраст, в этом году артисту исполнилось 80 лет, он продолжает творческую деятельность и пишет музыку в собственной студии. На светских мероприятиях артист появляется редко, говорит, что не любит шумные вечеринки.