Киев получит Patriot от Германии и Норвегии

Германия и Норвегия купят для Украины зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщил в вечернем обращении в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по Patriot. Уточняется, что Германия готова оплатить два ЗРК, Норвегия — один.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о новых поставках оружия Украине из США. Они будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. Рассматривается возможность поставки 17 комплексов.