США и европейские партнеры обсудят детали поставок оружия Украине, заявил Мерц

Германия решительно поддержит инициативу США по вооружению Украины. Об этом 14 июля заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Президент Трамп сегодня выступил с важной инициативой: США предоставят Украине в большом объёме вооружение, если европейские партнёры профинансируют это. Мы неоднократно обсуждали это с президентом Трампом в последние дни. Я заверил его: Германия примет в этом решительное участие. Мы делаем это в наших собственных интересах", — передали слова канцлера ФРГ в пресс-службе правительства.

Мерц добавил, что это поможет Украине "противостоять" России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу.