Германия и США готовят поставку Украине двух систем Patriot

Германия и США готовят поставку Украине двух систем ПВО Patriot. Об этом 15 июля сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По словам министра, он договорился с главой Пентагона Питом Хегсетом "быстро и тихо" решать любые вопросы, которые касаются этой сделки. По словам Писториуса, Германия также стремится купить у США ракетный комплекс средней дальности Typhon.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу. После этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал, что передача оружия Украине "в интересах Германии".