Лавров провел встречу с Си Цзиньпином

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 15 июля сообщили в МИД РФ.

"Был обсужден ряд вопросов двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку визита главы российского государства в Китайскую Народную Республику для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией", — написано в Telegram-канале министерства.

Также Сергей Лавровпередал председателю КНР Си Цзиньпину дружеский привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

В МИД России также отметили, что Си Цзиньпин дал высокую оценку состоянию двусторонних отношений и подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с РФ.