Си Цзиньпин принял Лаврова в Пекине

Сегодня в китайском Тяньцзине проходит заседание министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества.

Несколько часов назад состоялась двусторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым. Во время беседы была отмечена необходимость Москвы и Пекина укреплять взаимную поддержку на разных международных площадках, в том числе, ШОС.

МИДы России и Китая должны продолжить реализацию важных договорённостей, достигнутых лидерами двух стран, отметил Си Цзиньпин.