Жареных поросят вручили морякам Тихоокеанского флота после дальнего похода

В родную гавань после продолжительного похода вернулась ударная группа кораблей, в её составе два ракетных катера - "Р-29" и "Р-297".

Корабли преодолели более пяти тысяч миль. Приняли участие в нескольких учениях, в том числе, с артиллерийскими стрельбами. По прибытии во Владивосток экипажи торжественно встречали на берегу.

Командующий Приморской флотилией Алексей Сысуев поблагодарил моряков за стойкость и профессионализм. Отличившиеся члены экипажей получили ведомственные награды.

По сложившейся традиции командирам ракетных катеров были вручены жареные поросята.