В России изменится срок предоставления квитанций за услуги ЖКХ

Срок предоставления россиянам квитанций для оплаты услух жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) изменится в России с 1 марта 2026 года. Об этом рассказал во вторник, 15 июля, первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Как уточнил парламентарий, платежки будут раздавать гражданам не первого числа каждого месяца, а пятого. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки оплаты услуг ЖКХ, ведь у большинства россиян зарплата приходится не на 1-е число месяца — ее, как правило, выплачивают, начиная с 5-го числа.

Кошелев назвал сдвиг сроков предоставления квитанций ЖКХ шагом к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, которая учитывает реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан, сообщает РИА Новости.

В феврале сообщалось, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России считает целесообразным использование унифицированного платежного документа для оплаты услуг ЖКХ. Руководитель Минстроя Ирек Файзуллин отмечал, что "должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств".

Между тем в Госдуме напомнили, что российское законодательство предусматривает возможность экономии на оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства в случае отсутствия в течение пяти суток подряд в жилом помещении. Если человек уехал в отпуск или длительную командировку, он вправе получить перерасчет.