Алсу лишилась шикарного особняка перед разводом с Яном Абрамовым

В прошлом году певица Алсу оформила развод с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет совместной жизни. Однако лишь сейчас стало известно, что за несколько месяцев до расставания с мужем артистка продала роскошный особняк.

Речь идет о четырехэтажном доме в элитном поселке Усово площадью 3112 квадратных метров, выполненном в викторианском стиле. Сообщается, что ремонтом лично занималась Алсу. Как выяснил Starhit со ссылкой на судебные документы, особняк был записан именно на артистку, которая за три месяца до начала развода решила продать земельный участок с двумя домами, нежилым помещением и подземным гаражом.

Кадастровая стоимость всех объектов при последней оценке составляла порядка 300 миллионов рублей, но в настоящее время, по некоторым данным, превышает миллиард.

Напомним, что после развода Алсу осталась с тремя детьми: дочками Сафиной и Микеллой и сыном Рафаэлем. Раздел имущества между бывшими супругами тянулся несколько месяцев. В итоге певица отозвала иск, адвокат Яна Абрамова добился утверждения мирового соглашения.