Полиция показала кадры погони со стрельбой за угонщиком под Иркутском

В Иркутской области молодой человек угнал автомобиль и пытался скрыться от полиции.

Как удалось выяснить правоохранителям, владелец авто оставил машину незапертой на берегу реки и отошел. Этим воспользовался 20-летний злоумышленник и сел за руль чужого автомобиля. Владелец обратился в полицию.

Вскоре угнанная машина была найдена по пути в сторону Усть-Кута. Пытаясь скрыться от полиции, злоумышленник несколько раз грубо нарушил ПДД, создавая опасность для других участников движения. . После неоднократных безуспешных требований остановиться, инспекторам пришлось применить огнестрельное оружие.

"Сотрудники полиции произвели предупредительные выстрелы вверх, а затем несколько - по колесам автомобиля. Спустя некоторое время иномарка остановилась, и лихач был задержан", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На лихача возбудили уголовное дело за угон авто и административные протоколы за нарушение ПДД. Машину поместили на специализированную стоянку.

Задержанный признался, что увидел незапертую машину на берегу и решил на ней прокатиться.