В НАТО ждут реакции Путина на слова Трампа

Заявления президента США Дональда Трампа о военной поддержке Украине и возможных пошлинах против России не должны остаться без внимания президента Владимира Путина.

Реакцию российского лидера ждут в НАТО, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Поставка "легкодоступного" оружия Украине, а также введение дополнительных пошлин против торговых партнеров России может стать аргументов в российско-украинском конфликте.

"Он (Владимир Путин – прим. ред.) обязательно отреагирует", - отметил Уитакер (цитата по РИА Новости).

14 июля президент США Дональд Трамп сделал обещанное заявление по украинскому конфликту. Он сообщил о возобновлении поставок оружия Киеву на деньги европейцев, а также пригрозил ввести "очень суровые" пошлины в отношении России и торговых партнеров, если за 50 дней не установится мир на Украине.