Литвинова вспомнила о съемках в фильме Митты: "Я пряталась от него, каюсь!"

Накануне, 14 июля, стало известно о смерти прославленного режиссера Александра Митты. Его не стало в возрасте 92 лет. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

На счету Александра Митты множество фильмов, в том числе "Экипаж", "Гори, гори, моя звезда", "Друг мой, Колька!", "Граница. Таежный роман". Последний фильм, к слову, принес оглушительный успех не только его создателям, но и исполнителям главных ролей. До сих пор этот сериал пользуется популярностью. В ленте снялись Марат Башаров, Алексей Гуськов, Ольга Будина, Елена Панова, Михаил Ефремов, Рената Литвинова и другие.

О съемках в фильме вспомнила Рената Литвинова в своем официальном телеграм-канале, тем самым почтив память Александра Митты.

"Знаю, что меня не утверждали на роль в сериале, а он настоял. Съемки были непростые - этот режиссер- ребенок был в каком-то всегда форс-мажоре, энергия его затопляла, в последний съемочный день он все продолжал снимать что-то не доснятое, бегал по всему лесу, сновал по кустистой горе, на вершине которой я в конце съемок уже пряталась от него, каюсь!" - рассказала актриса.

Литвинова призналась, что ее ошеломляли его одержимость и любовь к процессу съемок, к поиску, к высеканию смысла. При этом, убеждена Рената, Александр Митта мог снять гораздо больше фильмов.

"Он умел уважать, восхищаться, разочаровываться и ненавидеть. Он был человеком процесса - столько было дано этому режиссеру и снял он несправедливо мало. А ведь его так переполняло!" - убеждена артистка.