Угроза американского президента Дональда Трампа ввести в отношении России "очень жесткие пошлины", если в течение 50 дней не удастся достичь соглашения по ситуации на Украине, дает российским властям стратегическое преимущество. На это указывают журналисты в США.

Как пишет The Washington Post, Трамп своим "ультиматумом" с условиями вновь продемонстрировал склонность придерживаться стандартной политики затягивания. Остается открытым вопрос, намерен ли политик воплотить свою угрозу в жизнь или это "очередная отсрочка".

При этом у России остается время для дальнейшего сближения с Китаем и КНДР, укрепления позиций на поле боя в специальной военной операции и в оказании давления на Европу, отмечает издание. В совокупности это дает Москве ощутимое преимущество.

Между тем Politico пишет, что Дональд Трамп по-прежнему видит превосходство России в украинском конфликте, несмотря на одобрение дополнительных поставок вооружений киевскому режиму.

Что касается ультиматума американского лидера в адрес России, Кремль уже предупреждал: с нашим государством бессмысленно пытаться говорить таким языком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что мы уже не раз слышали подобную риторику, однако такой язык ультиматумов "неприемлем, он не подходит".