16 пострадали, один в коме: что известно о ночной атаке БПЛА на Воронеж

16 человек пострадали при атаке вражеских беспилотников на Воронежскую область.

Госпитализированы 13 человек – у большинства осколочные ранения и резаные раны. Один мужчина находится в коме, сообщил губернатор Александр Гусев. Среди пострадавших есть подросток – у него повреждено бедро.

ВСУ атаковали Воронеж ночью 15 июля. Обломки упали в центре города. Повреждены квартиры в многоквартирных домах, частные дома в пригороде, посечены автомобили и торговые объекты. Муниципалитеты продолжают оценку ущерба на местах, всем будет оказана помощь.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. В Воронежской области уничтожили 12 БПЛА.