Поставки военной помощи киевскому режиму, о которых заявил в понедельник, 15 июля, президент США Дональд Трамп, могут включать дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет The Washington Post, Трамп в рамках помощи Украине также может разрешить Вооруженным силам Украины использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые уже находятся в распоряжении Киева, на полный радиус действия.

Речь идет о боеприпасах, способных покрывать расстояние в 300 километров. Такие ракеты, по утверждению издания, могут стать угрозой для военных баз, аэродромов и оружейных складов на территории России, которые сейчас находятся вне досягаемости ВСУ.

Еще в марте в оборонном комитете Верховной рады рассказали, что у украинской армии уже закончились ракеты дальнего радиуса действия ATACMS производства США, причем случилось это еще в январе. Изначально американцы поставили ВСУ всего менее 40 таких боеприпасов, поскольку считали разумным сосредоточиться на поставках других вооружений.

При этом спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что поставщики оружия киевскому режиму спонсируют "террористическое отребье на Банковой" и становятся соучастниками убийств мирных граждан.