Сомнолог назвала способ наладить сон в жаркую погоду

В летнюю жару многие испытывают проблемы со сном — по ночам людей мучает бессонница, а днем появляется вялость и сонливость. О том, с чем это связано, в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева.

Как пояснила эксперт, на фоне повышенной температуры воздуха происходит расширение сосудов и снижение артериального давления. Это становится причиной сонливости, слабости, вялости и общего ощущения недомогания вплоть до предобморочных состояний.

По ночам в жару заснуть трудно из-за духоты и некомфортного общего ощущения — для нормального сна необходим прохладный свежий воздух, отметила Царева.

Чтобы помочь организму, рекомендуется больше пить, причем не обычной воды, а минеральной — для восполнения солей, заявила сомнолог. Она пояснила, что "в жару больше потоотделение, а объем циркулирующей крови меньше, на этом фоне давление снижается и тянет в сон".

Поскольку для сна требуется прохлада, желательно не использовать теплое и тяжелое одеяло, которое будет мешать теплообмену. Соблюдение этих рекомендаций, как заверила Елена Царева, поможет избежать бессонницы по ночам и сонливости днем.

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