Юрий Мороз оставил шикарное наследство

Режиссер Юрий Мороз скончался 14 июля на 69-м году жизни. Последние два года он боролся с раком, но предпочитал не распространяться о своем диагнозе. Завтра, 16 июля, состоится гражданская панихида в Большом Траурном зале ЦКБ 1, а отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.

Меж тем журналисты выяснили, какое наследство оставил близким Юрий Мороз. По информации Teleprogramma.pro, речь идет о квартире и двух домах с земельными участками. В частности, у режиссера и его супруги, актрисы Виктории Исаковой, имеется недвижимость в Москве. Кроме того, одно время семья ездила в дом в Псковской области, но потом перебрались поближе - в дом в Подмосковье.

Отметим, что после смерти Юрия Мороза его наследниками являются вдова Виктория Исакова, дочь от первого брака, актриса Дарья Мороз, и дочь от второго брака Варвара.

Напомним, Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне (Украинская ССР). Он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссерский факультет ВГИКа. С 1979 по 1987 год служил в театре "Ленком". Мороз также занимался режиссурой, сценарной работой и продюсированием, возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов.