Собянин: К проекту "Активный гражданин" присоединились уже более 7,2 млн человек

Семь тысяч голосований провели на московской платформе "Активный гражданин". О новом рекорде проекта рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин. Он отметил: жители высказали уже более 300 миллионов мнений и каждое из них - это вклад в развитие столицы.

Так, горожане выбирали стили оформления фестивальных площадок, голосовали за благоустройство дворов, набережных и парков. Среди них: ВДНХ, Ходынское поле, Северный речной вокзал.

На мнения москвичей власти опирались при строительстве Большой кольцевой линии метро, продлении подземки в аэропорт Внуково и запуске МЦД.

