Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Лизы Флинтер из Воронежской области

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о 14-летней Лизе Флинтер из Ростовской области. У девочки множественные рубцовые деформации лица и верхних конечностей. Семь лет назад, спасая младшую сестру во время пожара, Лиза сильно пострадала в огне. Теперь оставшиеся рубцы серьёзно ограничивают движения и болят, а ещё напоминают о страшном дне, когда семья девочки могла погибнуть. Чтобы запустить необходимые процессы заживления, и рубцовые деформации, наконец, перестали приносить дискомфорт и стали незаметными, Лизе требуется оперативное вмешательство - специальная лазерная шлифовка. Но стоит такое лечение больше двух миллионов рублей. Многодетные родители в отчаянии, и просят помочь всех неравнодушных их дочери.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Лизы. Чтобы помочь, достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Лечение нужно начать как можно скорее.

Лиза очень любит рисовать, особенно животных, и хотела бы учиться в художественной школе. Но пока это для нее невозможно. На руках и лице девочки - следы от сильнейших ожогов, которые она получила в семь лет. Из-за старой проводки загорелся их дом в хуторе Новолакедемоновка. Это случилось около пяти утра: папа уже ушел на работу, а Лиза с мамой и двумя младшими сестрами спали.

"Я услышала мамин крик, и когда проснулась, у нас весь коридор, там был огонь прям сильно. Мама начала разбивать стекло. Она взяла Вику и выкинула ее на снег. А потом я подавала ей Аню", - вспоминает Лиза Флинтер.

Тогда самой младшей Вике было два месяца, средней Ане - три года. В горящем доме Лиза думала только о сестрах.

"Она когда подавала, получается тюль над окном, она плавилась, текла и капала ей на руки. А когда окно жена разбила, еще тяга пошла и сразу пламенем ее обдало, получается", - говорит Вадим Флинтер, папа Лизы.

"Это начало чувствоваться именно когда мы уже все выбежали и ждали скорую. У соседей было зеркало, я посмотрела на себя... там висела кожа. Тогда уже начала чувствоваться боль. Чем больше плакала, тем больнее было, они обжигали сильно", - вспоминает Лиза.

В машине скорой Лиза уснула, очнулась уже в реанимации в ожоговых повязках.

"Я не видела себя, когда пыталась руки поднять, поняла, что я была привязана, потому что нельзя было шевелиться на такой кровати. Потом я повернулась, искала глазами сестер, маму, папу, нашла потом Аню. Она тоже была в этом. Она меня сначала не узнала", - вспоминает девочка.

"Они лежали как два кокона, замотанные как мумии. Аню быстрее вылечили, а с Лизой я еще долго лежал", - рассказывает папа девочек.

У девочки сильно обгорели лицо и руки, врачам пришлось сделать операцию по пересадке кожи. Шрамы заживали медленно, болели и тянули. Девочка пролежала в больнице больше месяца. А потом привыкала к новой себе: с рубцами и деформациями. Появилась привычка прятать лицо, убирать руки.

"Их было видно, их было больше. И волосы были, так как половина была сожжена. Там еще росли, некоторые все в разные стороны росли неправильно. Вот, и потом их сбрили", - говорит Лиза.

Все эти годы Лиза не перестает мечтать о том, что сможет забыть о боли и о том страшном дне. Чтобы заветная мечта, наконец, осуществилась, девочке требуется специальная лазерная шлифовка рубцов. С помощью такой операции болезненные шрамы будут бледнее и ребёнку станет легче двигаться. Но стоит лечение больше двух миллионов. У многодетной семьи такой суммы нет.

"Помогите моей дочери. Это будет для нас очень большая победа. Лиза очень долго этого ждала, и нужно пройти лечение до конца. Я буду благодарен всем неравнодушным людям. От чистого сердца", - говорит папа Лизы.

Лиза верит, что ее мечта сбудется. Она планирует заниматься моделингом, а еще стать ветеринаром. Чтобы своей работой делать мир лучше.

Чем раньше начнется лечение, тем выше шанс на полное заживление рубцов. С течением времени они становятся более грубыми и меньше поддаются воздействию. Поэтому провести лазерную шлифовку Лизе нужно как можно скорее, и ваша помощь нужна прямо сейчас!

Сделать доброе дело просто: достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет - жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Лизы Флинтер, программа 2321