В Москве встретили победителей Международной химической олимпиады в Дубае

В Москве торжественно встретили столичных школьников, ставших победителями Международной химической олимпиады, которая прошла в Дубае. Все четверо завоевали золотые медали. Готовились серьёзно — сотни часов упорного труда: лекции, практические семинары, всё, чтобы показать лучшие результаты.

Аэропорт взрывается аплодисментами – встречают наших чемпионов! Вот они: немного устали, но глаза горят от счастья. Море впечатлений, сверкающее золото медалей. Сегодня они – настоящие звезды. Десятки камер, друзья, учителя – все хотят поздравить.

Для Федора Кузнецов из школы 1329 главное, что задания были интересные: "После каждой олимпиады чувствуешь, что мог написать ее лучше, после каждой олимпиады – это такая бурлящая смесь из эмоций".

На выполнение олимпиадных заданий ушло почти 5 часов, работали без перерыва два тура: теория и практика. Все четверо справились блестяще.

"Всего было три задачи. Первая – неорганический синтез, нужно было синтезировать вещество и определить в каком соотношении входит металл, вторая задача – качественный анализ аминокислот, были даны смеси, нужно было определить, что в какой смеси. Мы это делали с помощью качественных реакций", - говорит Константин Гунько, победитель международной олимпиады по химии.

Сотни часов подготовки, помощь учителей и вузовских преподавателей. Главное - ничего не забыть и справиться с нервами. И вот результат! Российская химическая школа снова доказала, что она - одна из сильнейших в мире.

"Участники живут отдельно от менторов, у них забирают всю электронику, чтобы они не могли связаться с внешним миром, в это время менторы обсуждают на заседании международного жюри задания, переформулируют, изменяют текст, переводят на национальные языки", - рассказывает Максим Лиханов – старший преподаватель химического факультета МГУ.

Но формулы и уравнения - лишь часть истории. Не менее ценно живое общение с участниками из других стран. Наши победители отмечают: в Дубае их встретили очень тепло.

Такие олимпиады не только возможность обменяться научным опытом, но и отличная возможность узнать больше о культуре других народов и даже обменяться сувенирами из своих стран. И сложностей с языком почти не было, многие говорили по-русски.

"Мы познакомили нашего любимого гида Мо, который сопровождал нас на олимпиаде, он сам гражданин ОАЭ, с русским квасом, он даже его попробовал", - говорит Виктор Демидов, победитель международной олимпиады по химии

Они вернулись домой победителями, но расслабляться не собираются. Каждый из этих ребят уже видит свое будущее в науке и готов идти к новым вершинам.