Ультитрампум: США загоняют Европу в долговую яму, а победа России — вопрос времени

Газета Politico пишет: Дональд Трамп убеждён, что победа России в конфликте с Украиной — лишь вопрос времени. По версии издания, на реализацию нового плана поставок американского оружия Киеву за счёт Европы могут уйти годы. В НАТО, похоже, тоже озадачены заявлениями главы Белого Дома.

Генсек НАТО воодушевлен вечерним разговором с президентом США – ему удалось, как минимум, добиться возобновления поставок вооружения на Украину. Как максимум – заветных вторичных санкций против России и ее партнеров. Правда, не 500 процентов, как хотелось бы западным ястребам, а только 100. Но если они все-таки вступят в силу, то только через 2 месяца. Марк Рютте, конечно, старается об этом не говорить.

"Трамп сказал мне: "Что касается оружия, санкций, нам нужно сделать следующий шаг сейчас". Если вы находитесь в Пекине, Дели или Бразилии и знаете, что вас это коснётся, вам, возможно, стоит позвонить Владимиру Путину и сказать: "Друг, тебе нужно серьёзно отнестись к переговорам о прекращении огня", - заявил Рютте.

Рютте, конечно, не может не понимать, что по сути американский президент загоняет Евросоюз в гигантскую долговую яму. Постпред США при НАТО, так и говорит: "время, когда Америка тратила средства своих налогоплательщиков на защиту Украины, закончилось".

"Европа и Канада будут оплачивать вооружение, а США – производить его. Это четкий сигнал Владимиру Путину: мы дали тебе шанс на мир. Но если ты хочешь войны – мы вооружим Украину, а Европа за это заплатит", - говорит Мэттью Уитакер, постпред США при НАТО.

Но где НАТО возьмет деньги? А учитывая раскол в ЕС, каждая попытка выделить даже часть средств, будет наталкиваться на сопротивление оппозиции – это Трамп тоже понимает. Схема получается запутанная, отмечают западные политики. О поставках якобы 17 систем ПВО Patriot американский лидер говорил расплывчато. Не уточнил, что за страна готова отправить их Европе. И кто ещё, кроме Германии и Норвегии, отдаст свои старые системы Украине.

"Сначала вы обеспечиваете оборону, затем персонал, а затем, даже не осознавая этого, оказываетесь втянуты в наступательную войну. Главная задача Зеленского — объявить это битвой Трампа. Мы не можем скатиться в ещё одну бесконечную войну", - говорит Стив Бэннон, журналист, бывший советник Трампа.

ФРГ готова финансировать закупку двух дорогостоящих систем Patriot - один полный комплект Германии обойдется в миллиард евро. Канцлер Фридрих Мерц призывает и остальных сплотиться, точней, скинуться на украинские нужды. Но своего шефа с небес на землю спустил министр обороны сразу после встречи с главой Пентагона.

"Мы не должны питать никаких иллюзий. Система Patriot, которую мы сейчас обсуждаем, должна быть отправлена на Украину, но до её прибытия туда пройдут месяцы. Это вызов для промышленности, для нас самих и для общества", - заявил Борис Писториус.

А вот хочет ли общество встать на путь конфронтации с Россией, задается вопросом немецкая оппозиция.

"В случае с Мерцем его интерес в его собственном кошельке. Именно поэтому закупается американское оружие для Киева. Украина и европейская долговая экономика могут существовать только, если будут продолжать финансировать эту войну. И она может выживать только на зарубежных субсидиях. Поэтому эта спираль все время раскручивается", - рассуждает Алиса Вайдель, председатель фракции "Альтернатива для Германии".

Глядя на все происходящее, многие уже задались вопросом: кому же Трамп дал 50 дней на заключения мира? Москве? Или все-таки Киеву?