Медведев: Россия не заметила показной ультиматум Трампа

Угроза президента США Дональда Трампа "наказать" Россию 100%-ными таможенными пошлинами, если за 50 дней не будет достигнут компромисс по Украине, прошла для российской стороны незамеченной. Такое заявление сделал во вторник, 15 июля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем микроблоге в социальной сети Х, после "театрального ультиматума" Трампа в адрес Кремля "мир содрогнулся, ожидая последствий", а "воинственная Европа была разочарована".

При этом "России было все равно", подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее американские журналисты отмечали, что угроза американского президента Дональда Трампа дает российским властям весомое стратегическое преимущество. Остается открытым вопрос, намерен ли политик воплотить свою угрозу в жизнь или это "очередная отсрочка".

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин, комментируя пресловутый ультиматум Трампа, заявил, что это "мастерство политики: проиграли все". Парламентарий также напомнил свое давнее высказывание: "Гора родила мышь, хорошо, что не таракана!"