Россиян предупредили об усилении тревоги и депрессии из-за жары

Жаркая погода может спровоцировать усиление тревоги, апатии и депрессии. Это происходит по трем причинам.

В жаркую погоду организм тратит силы на охлаждение, из-за чего мозг недополучает необходимые ресурсы для стабильной работы, объяснила врач-психиатр психиатрической больницы №1 имени Алексеева Валерия Закуражная. Особенно тяжело пожилым и страдающим хроническими заболеваниями людям.

Усугубить ситуацию может обезвоживание. В жару необходимо пить до двух литров воды в день. От кофе и чая врач рекомендует отказаться, поскольку они не только обезвоживают, но и нагружают нервную систему.

Не менее важен в жаркую погоду сон. Необходимо проветривать комнату и обеспечить температуру не выше 22 градусов. Постельное белье должно быть легким, от тяжелого одеяла лучше отказаться.

"Старайтесь планировать дела на утро или вечер, когда жара спадает, а днем не забывайте про перерывы – переутомление в такую погоду особенно опасно", - сказала Закуражная агентству "Москва".

Ранее врач-сомнолог назвала способ наладить сон в жаркую погоду.