Соединенные Штаты, Великобритания и несколько европейских стран в июне 2024 года разрешили Украине применять поставленное ей оружие для наступления на приграничные районы России. Об этом говорится в "Белой книге" — докладе Министерства обороны Японии.

Официальный Токио высказался о "продвижении России на востоке Украины и в Харьковской области и о наступлении Украины на приграничные районы России", подтвердив участие западных спонсоров в курской авантюре ВСУ.

В "Белой книге" подчеркивается, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский в феврале 2025 года планировал использовать атакованные районы Курской области для размена, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Берлин был заблаговременно оповещен о решении Вашингтона разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами по позициям на российской территории.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказал, что у Украины есть разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней". Чиновник утверждал, что ВСУ вправе делать это "для самообороны".